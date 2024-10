Tajani nega l’invio di armi a Israele: “Per legge all’Italia è vietato dal 7 ottobre” (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sul possibile disarmo delle truppe di Hezbollah, Tajani ha chiarito che al momento Unifil non può procedere perché le regole di ingaggio non lo permettono; sul fronte della manovra finanziaria italiana il vicepremier ha ribadito che non vi sarà alcuna tassazione degli extraprofitti delle banche L'articolo Tajani nega l’invio di armi a Israele: “Per legge all’Italia è vietato dal 7 ottobre” proviene da Il Difforme. Ildifforme.it - Tajani nega l’invio di armi a Israele: “Per legge all’Italia è vietato dal 7 ottobre” Leggi tutta la notizia su Ildifforme.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sul possibile disarmo delle truppe di Hezbollah,ha chiarito che al momento Unifil non può procedere perché le regole di ingaggio non lo permettono; sul fronte della manovra finanziaria italiana il vicepremier ha ribadito che non vi sarà alcuna tassazione degli extraprofitti delle banche L'articolodi: “Perdal 7” proviene da Il Difforme.

Tajani nega i complotti : “Io non sono lo strumento dei Berlusconi - nessuna crisi” - Il leader di Forza Italia continua a sostenere la tesi per cui il governo Meloni sia solido ed in equilibrio, nonostante qualche dimissione e qualche nome ancora in bilico. . caso giudiziario contro Matteo Salvini e il tema degli extraprofitti non sono elementi che possono creare fratture nel governo,. (Ildifforme.it)

Tajani nega tassa sugli extraprofitti : “FI contraria - Giorgetti mai parlato” - . l ministro Giorgetti non ne ha mai parlato: lo considero un periodo ipotetico dell'irrealtà" ha dichiarato il vicepremier forzista, tentando di riportare la discussione sulla Legge di bilancio su un piano di realtà L'articolo Tajani nega tassa sugli extraprofitti: “FI contraria, Giorgetti mai parlato”. (Ildifforme.it)

Attanasio - Tajani : “Immunità ai funzionari Pam? Negarla ci avrebbe esposto a contenziosi con l’Onu”. Padre ambasciatore : “Inadeguati” - Il Programma Alimentare Mondiale è una realtà molto importante, che deve essere in grado di garantire la tutela massima per i servitori dello Stato. “Il governo ha a cuore l’accertamento della verità sulla tragica imboscata che ha tolto la vita all’ambasciatore Luca Attanasio, al carabiniere scelto medaglia d’oro al valor militare Vittorio Iacovacci e all’autista signor Mustapha Milambo”. (Ilfattoquotidiano.it)