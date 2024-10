Successo per “Nonno Ascoltami!", in piazza oltre 100 screening gratuiti (Di lunedì 14 ottobre 2024) A dare il via alla giornata di prevenzione dell’udito è stato l’assessore comunale alla Salute ed Equità sociale Stefano Gasparin, che per primo si è sottoposto al test gratuito in occasione della quindicesima edizione della campagna nazionale di screening gratuiti dell’udito “Nonno Ascoltami! – Udinetoday.it - Successo per “Nonno Ascoltami!", in piazza oltre 100 screening gratuiti Leggi tutta la notizia su Udinetoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A dare il via alla giornata di prevenzione dell’udito è stato l’assessore comunale alla Salute ed Equità sociale Stefano Gasparin, che per primo si è sottoposto al test gratuito in occasione della quindicesima edizione della campagna nazionale didell’udito “! –

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Successo per “Nonno Ascoltami!", in piazza oltre 100 screening gratuiti - A dare il via alla giornata di prevenzione dell’udito è stato l’assessore comunale alla Salute ed Equità sociale Stefano Gasparin, che per primo si è sottoposto al test gratuito in occasione della qui ... (udinetoday.it)

Bob Sinclar suona nell'antico forno di Altamura con le 'nonne pugliesi' sue fan: "Questo è il migliore club del mondo" - Doveva succedere, ed è successo. Bob Sinclar è andato ad Altamura a incontrare Graziella e Teresa, le signore del forno Santa Caterina (il più antico forno di comunità della città, risalente al 1391). (bari.repubblica.it)

Ceppaloni, successo per la II edizione della “Festa dei Nonni”: nominata la prima “Nonna Vigile” - Sabato pomeriggio si è tenuta con grande successo la seconda edizione della “Festa dei Nonni” presso il chiostro della SS Annunziata, in piazza C. Rossi a Ceppaloni. L’evento, organizzato dall’amminis ... (ntr24.tv)