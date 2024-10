Stellantis, chi è Antonella Bruno, la nuova managing director in Italia (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sarà Antonella Bruno la nuova managing director di Stellantis in Italia. La nomina, con effetto immediato, è arrivata il 14 ottobre. Come spiegato da Milano Finanza, riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, il chief operating officer Enlarged Europe. La manager sarà responsabile delle attività Italiane per dieci marchi di auto vetture e per quattro di veicoli commerciali. Nel primo caso si tratta di Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor. Nel secondo di Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Chi è Antonella Bruno Bruno ha iniziato a lavorare nel settore dell’automotive nel 1998, entrando in Ford. Li ha ricoperto diversi ruoli, tra cui communication e media, pricing e responsabile prodotto. L’ingresso in Fiat è datato 2007, come product director di Croma e Bravo. Nel 2011 si è occupata del lancio di Fiat Freemont. Lettera43.it - Stellantis, chi è Antonella Bruno, la nuova managing director in Italia Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Saràladiin. La nomina, con effetto immediato, è arrivata il 14 ottobre. Come spiegato da Milano Finanza, riporterà direttamente a Jean-Philippe Imparato, il chief operating officer Enlarged Europe. La manager sarà responsabile delle attivitàne per dieci marchi di auto vetture e per quattro di veicoli commerciali. Nel primo caso si tratta di Abarth, Alfa Romeo, Citroen, DS Automobiles, Fiat, Jeep, Lancia, Opel, Peugeot e Leapmotor. Nel secondo di Citroen, Fiat Professional, Opel e Peugeot. Chi èha iniziato a lavorare nel settore dell’automotive nel 1998, entrando in Ford. Li ha ricoperto diversi ruoli, tra cui communication e media, pricing e responsabile prodotto. L’ingresso in Fiat è datato 2007, come productdi Croma e Bravo. Nel 2011 si è occupata del lancio di Fiat Freemont.

