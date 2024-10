Snowboard Big Air: sette azzurri a Chur per l’esordio in Coppa del Mondo (Di lunedì 14 ottobre 2024) sette azzurri presenti a Chur, in Svizzera, dove si terrà la prima tappa di Coppa del Mondo 2024/2025 di Snowboard Big Air, in programma il 19 ottobre. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha deciso di convocare Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli, Alessia Vergani, Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto. Mattina e pomeriggio ci saranno i turni di qualificazione. Finali a partire dalle 20. Snowboard Big Air: sette azzurri a Chur per l’esordio in Coppa del Mondo SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)presenti a, in Svizzera, dove si terrà la prima tappa didel2024/2025 diBig Air, in programma il 19 ottobre. Il direttore tecnico Bartolomeo Pala ha deciso di convocare Nicola Liviero, Loris Framarin, Ian Matteoli, Alessia Vergani, Marilù Poluzzi, Emma Gennero e Matilde Pizzutto. Mattina e pomeriggio ci saranno i turni di qualificazione. Finali a partire dalle 20.Big Air:perindelSportFace.

Coppa del Mondo di Snowboard - gli Azzurri all’esordio stagionale nel Big Air - Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo link e seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte. Il direttore tecnico tricolore Bartolomeo Pala ha convocato sette atleti della Nazionale. Le gare di qualificazione ci saranno nel corso della mattina di sabato per la gara femminile, poi nel pomeriggio quella maschile. (Ilfaroonline.it)

Slittino - snowboardcross e biathlon : gli Azzurri in raduno per gli impegni internazionali - Slittino, Parallelo di Snowboardcross e Biathlon. . Foto fisi. Il direttore tecnico Armin Zoeggeler ha convocato sia i protagonisti di Coppa del mondo che gli junior: Dominik Fischnaller, Ivan Nagler, Fabian Malleier, Emanuel Rieder, Leon Felderer, Alex Gufler, Simon Kainzwaldner, Lukas Peccei, Philipp Brunner, Leon Haslerieder, Manuel Weissensteiner, Annalena Hofer, Nadia Falkensteiner, ... (Ilfaroonline.it)

Snowboard - azzurri dello slopestyle eliminati in qualificazione nell’opening di Coppa del Mondo a Cardrona - Nell’ultimo weekend si è disputata a Cardrona (in Nuova Zelanda) la prima tappa stagionale della Coppa del Mondo 2024-2025 di snowboard specialità slopestyle. Delusione soprattutto per Ian Matteoli, già capace di salire sul podio nel circuito maggiore il 17 dicembre 2022 nel big air di Copper Mountain (e quarto lo scorso 15 marzo nello slopestyle di Tignes), che non è andato oltre un negativo ... (Oasport.it)