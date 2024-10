Smile 2: Naomi Scott si trasforma nella popstar che è in lei per il sequel horror musicale (Di lunedì 14 ottobre 2024) Smile 2: Naomi Scott si trasforma nella popstar che è in lei per il sequel horror musicale Seguendo le orme del film virale del 2022, Smile 2 arriverà finalmente nelle sale il 17 ottobre. Il film horror psicologico espande la storia del suo predecessore, riprendendo il discorso dopo che Joel (l’attore di ritorno Kyle Gallner) ha contratto la maledizione alla fine di Smile. Ma invece di seguire la sua discesa nella follia, il sequel si concentra su Skye Riley (Naomi Scott di Aladdin), una pop star famosa ma tormentata, il cui sfortunato incontro con il suo compagno di liceo Lewis (Lukas Gage) la rende il prossimo bersaglio dell’entità maligna. Leggi tutta la notizia su Cinefilos.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)2:siche è in lei per ilSeguendo le orme del film virale del 2022,2 arriverà finalmente nelle sale il 17 ottobre. Il filmpsicologico espande la storia del suo predecessore, riprendendo il discorso dopo che Joel (l’attore di ritorno Kyle Gallner) ha contratto la maledizione alla fine di. Ma invece di seguire la sua discesafollia, ilsi concentra su Skye Riley (di Aladdin), una pop star famosa ma tormentata, il cui sfortunato incontro con il suo compagno di liceo Lewis (Lukas Gage) la rende il prossimo bersaglio dell’entità maligna.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Guarda il ritorno all’horror di Drew Barrymore nel trailer di Smile 2 - Ecco il Trailer di Smile 2. Naomi Scott e Drew Barrymore si trovano faccia a faccia nel sequel di Parker Finn del suo successo horror del 2022. (Mistermovie.it)

Smile 2 - nel trailer del film horror - Naomi Scott è una popstar ingabbiata fra maledizioni e scie di cadaveri - Già all’uscita del primo film, però, l’idea di un universo espanso era chiara nella mente del creativo: “Non voglio svelare troppo di questo mondo, voglio riuscire a sorprendere lo spettatore con cose tutte nuove”. La soluzione sembra essere solo una, la più drastica di tutte, ma la nostra protagonista sarà disposta al grande passo? Diretto e scritto da Parker Finn, proprio come il precedente, ... (Cinemaserietv.it)

Smile 2 : svelata la durata del sequel del film horror - Sebbene i fan di Smile non sappiano ancora tutto sul secondo film del loro franchise preferito, una cosa è certa: sembra che ci sarà tempo più che sufficiente per tutti i brividi e gli spaventi che la serie sa fare meglio. Smile 2: svelata la durata del sequel del film horror Mentre Smile 2 si avvicina alla data di uscita del 17 ottobre, i fan non potrebbero essere più ansiosi di conoscere ... (Cinefilos.it)