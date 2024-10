Anteprima24.it - Sessa Aurunca piange Giuseppe, suicida sotto i binari del treno

Leggi tutta la notizia su Anteprima24.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Tempo di lettura: 2 minutiLa notizia risalente alla notte di venerdì, non cessa di girare per tutto il paese e nei dintorni di: la morte diBosso, di appena diciotto anni, è una tragedia, che plausibilmente ha sconvolto la comunità locale. Come evidenzia Lorenzo Di Iorio, sindaco della cittadina casertana, “Non ci sono parole per esprimere il vuoto che una tragedia simile lascia nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato“. Sarebbe dovuto partire per Greenwich insieme ai suoi compagni di scuola, l’Isis Nifo, ma venerdì notte ha deciso di farla finita. Il suicidio di, la ricostruzioneera unico figlio di Roberto, stimato angiologo, e di Laura, un’insegnante.