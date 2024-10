Inter-news.it - Seconda squadra in Serie C: tre modelli opposti per l’Inter Under-23

(Di lunedì 14 ottobre 2024) LainC è un obiettivo di più società, a partire dal, che si prepara ad allestire la rosa-23 studiando iattuali. La situazione in Italia non è ancora rosea ma non si può procrastinare il progetto di valorizzazione dei talenti in uscita dal vivaio MILANO – Il progetto seconde squadre inC ha preso piede in Italia ma ancora non come sperato. Le prime tre squadre ad aver allestito la rosa-23 in Lega Pro viaggiano tra alti e bassi. Molti(ssimi) più bassi che alti.ha in programma di lanciare la suaB – possibilmente già nella prossima stagione – ma nel frattempo si “accontenta” di valorizzare l’ultima formazione giovanile.-20 di Andrea Zanchetta nel Primavera 1 lavora in ottica