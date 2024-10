Nerdpool.it - Scream debutta su Netflix e si piazza subito nella classifica dei film più visti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Gli appassionati dihorror con un abbonamento ahanno avuto a disposizione molte nuove opzioni da controllare in questa stagione spettrale. Originalicome The Platform 2 e It’s What’s Inside hanno fatto il giro del mondo all’inizio del mese, e alcuni popolari franchise horror hanno visto approdare sunelle ultime due settimane. Halloween del 2018 e A Quiet Place Part II sono stati entrambi aggiunti al roster di streaming dinel mese di ottobre, insieme a uno dei nuovidell’amato franchise diè tornato nel 2022 con unche è stato per metà un reboot e per metà un sequel, combinando il cast originale con un nuovo gruppo di vittime di Woodsboro. Diretto da Radio Silence, il primodidopo la scomparsa di Wes Craven è stato un successo commerciale e di critica.