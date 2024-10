Ilgiorno.it - Schianto in moto ai Caraibi: Limbiate piange Leonora Barbieri, una vita spezzata a 36 anni

(Di lunedì 14 ottobre 2024)(Monza), 14 ottobre 2024 – ???? Ha destato sconcerto e molto dolore ala notizia della morte in un incidente stradale di, 36enne, già insegnante di storia dell’arte, artista e musicista. La tragedia si è consumata in un luogo lontano, sull’isola di Sint Marteen, ai, Stato che appartiene ufficialmente al Regno dei Paesi Bassi., conosciuta aanche per la sua attività di volontariato a favore dei migranti, si era trasferita laggiù insieme al compagno Michael, originario proprio dell’isolaca, dopo avere vissuto per qualche tempo in Olanda.è morta sabato all’alba insieme al compagno sullache si è schiantata contro un manufatto di cemento sulla strada, per cause ancora da accertare.