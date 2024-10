Roma celebrerà Miles Davis: il figlio Erin all’Auditorium per organizzare il centenario del 2026 (Di lunedì 14 ottobre 2024) Erin Davis, figlio del leggendario trombettista e compositore statunitense Miles, è volato nella Capitale per incontrare l’amministratore delegato della Fondazione Musica per Roma, Raffaele Ranucci. L’incontro si è svolto all’Auditorium Parco della musica lunedì 14 ottobre, per discutere dei Romatoday.it - Roma celebrerà Miles Davis: il figlio Erin all’Auditorium per organizzare il centenario del 2026 Leggi tutta la notizia su Romatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)del leggendario trombettista e compositore statunitense, è volato nella Capitale per incontrare l’amministratore delegato della Fondazione Musica per, Raffaele Ranucci. L’incontro si è svoltoParco della musica lunedì 14 ottobre, per discutere dei

