Riki torna sulle scene con il singolo Quanto sei bella

(Di lunedì 14 ottobre 2024)con ilseiche anticipa l’album Casabase, la cui uscita è prevista nel 2025 Venerdì 18 ottobre, esce il nuovosei(Columbia/Sony Music) di, l’inedito che segna l’atteso ritornomusicale dell’artista. A due anni dall’ul- tima release, Riccardo Marcuzzo, in artea posizionarsi sul mercato con prodotti e immagini più maturi, dalla musica, sino ai progetti collaterali quali il design. Un’artista completo che della sua arte, poesia, ne ha fatto un sistema, il suo sistema. Un ritorno do- vuto, sentito, maturato, quello di, che si presenta al pubblico in una vesta nuova, più autentica, artistica e sincera.