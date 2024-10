"Rigenerazione delle città: in campo finanza e risparmio" (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA TRASFORMAZIONE, appena iniziata, è destinata ad avere una forte accelerazione. Trend demografici (crescente livello di urbanizzazione, invecchiamento della popolazione e mobilità connessa alla migrazione verso la città), ambientali (riduzione di consumi ed emissioni, mitigazione della città come principale contributore, necessità di indipendenza energetica), sociali (polarizzazione sociale, modifiche nella domanda, costante crescita della polarizzazione nella ricchezza e divario tra prezzi e salari) e tecnologici (intelligenza artificiale, digitalizzazione e mobilità) andranno a impattare fortemente nei prossimi anni l’economia mondiale, che sarà condizionata tanto da dover affrontare la necessità di una transizione urbana e infrastrutturale strategica. Quotidiano.net - "Rigenerazione delle città: in campo finanza e risparmio" Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) LA TRASFORMAZIONE, appena iniziata, è destinata ad avere una forte accelerazione. Trend demografici (crescente livello di urbanizzazione, invecchiamento della popolazione e mobilità connessa alla migrazione verso la), ambientali (riduzione di consumi ed emissioni, mitigazione dellacome principale contributore, necessità di indipendenza energetica), sociali (polarizzazione sociale, modifiche nella domanda, costante crescita della polarizzazione nella ricchezza e divario tra prezzi e salari) e tecnologici (intelligenza artificiale, digitalizzazione e mobilità) andranno a impattare fortemente nei prossimi anni l’economia mondiale, che sarà condizionata tanto da dover affrontare la necessità di una transizione urbana e infrastrutturale strategica.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Verde e inclusività al centro della rigenerazione di Forte Santa Caterina : a settembre un nuovo open day per i cittadini - . «Un grande spazio che si sta rigenerando ma che è ancora sconosciuto a molti veronesi, per il quale l’amministrazione insieme ad un team di professionisti ha coniato un nome, "Spazio Forte", per identificare l’area in modo semplice e immediato, trasmettendo ai cittadini il significato del grande. (Veronasera.it)