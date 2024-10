Rifiuti bruciati e aria irrespirabile al Cep, il preside fa evacuare la scuola: "Fumi tossici" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Troppi Rifiuti bruciati davanti alla scuola e il dirigente dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino, Giusto Catania ha fatto evacuare stamattina l'edificio di via Barisano da Trani. al Cep, "a causa delle presenza di Fumi potenzialmente tossici". A renderlo noto è lo stesso preside."Vista Palermotoday.it - Rifiuti bruciati e aria irrespirabile al Cep, il preside fa evacuare la scuola: "Fumi tossici" Leggi tutta la notizia su Palermotoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Troppidavanti allae il dirigente dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino, Giusto Catania ha fattostamattina l'edificio di via Barisano da Trani. al Cep, "a causa delle presenza dipotenzialmente". A renderlo noto è lo stesso."Vista

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

**Palermo : rifiuti bruciati vicino scuola e preside fa evacuare Istituto Saladino - 'fumi tossici'** - "I docenti sono onerati da informare le famiglie e concordare la modalità più celere per favorire l'abbandono dei locali, l'interopersonale abbandonerà l'edificio", si legge ancora. (Adnkronos) - Troppi rifiuti bruciati nei pressi della scuola e il preside dell'Istituto comprensivo Giuliana Saladino di Palermo Giusto Catania ha fatto evacuare i locali scolastici di via Barisano da Trani "a causa ... (Liberoquotidiano.it)

Rifiuti bruciati occupano stalli per disabili su via Dante : il M.I.D. chiede un intervento immediato - I. D. ha ricevuto la segnalazione da parte di alcuni residenti assegnatari di stalli di sosta riservati ai disabili lungo via Dante, angolo Bper, i quali lamentavano la presenza, sul loro posto auto, di cestini rossi per la raccolta dei rifiuti bruciati, da una settimana ancora. . . Questa mattina il M. (Avellinotoday.it)