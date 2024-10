Recupero della Stazione Piccola, affidato l'appalto. Lavori nel 2025 (Di lunedì 14 ottobre 2024) I Lavori di Recupero dell’ex Stazione Piccola di Modena, che la trasformeranno nella nuova sede della Fondazione Its Maker, sono stati aggiudicati in via definitiva al Consorzio Stabile Te.Co spa di Milano e i Lavori prenderanno partiranno nei primi mesi del 2025.Lo ha annunciato l’assessora Modenatoday.it - Recupero della Stazione Piccola, affidato l'appalto. Lavori nel 2025 Leggi tutta la notizia su Modenatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ididell’exdi Modena, che la trasformeranno nella nuova sedeFondazione Its Maker, sono stati aggiudicati in via definitiva al Consorzio Stabile Te.Co spa di Milano e iprenderanno partiranno nei primi mesi del.Lo ha annunciato l’assessora

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Terracina / Biblioteca Olivetti - partiti i lavori per il recupero e la fruizione - . Il termine dei […] L'articolo Terracina / Biblioteca Olivetti, partiti i lavori per il recupero e la fruizione sembra essere il primo su Temporeale Quotidiano. Sono stati già montati i ponteggi e gli operai sono al lavoro con l’allestimento del cantiere che, salvo eventi imprevedibili, porterà alla riapertura della Biblioteca della Città entro la primavera prossima. (Temporeale.info)

Ufficializzata la data del recupero di Pescara - Milan Futuro : scelta dettata anche dal G7 e dai lavori allo stadio - Non il 6 novembre e nemmeno il 13, come si ipotizzava, ma comunque nel penultimo mese dell'anno: la Lega Pro ha ufficializzato la data del recupero di Pescara - Milan Futuro, originariamente prevista in data 12 ottobre e procrastinata su richiesta dei rossoneri che hanno un numero di convocati... (Today.it)

Ufficializzata la data del recupero di Pescara - Milan Futuro : scelta dettata anche dal G7 e dai lavori allo stadio - Non il 6 novembre e nemmeno il 13, come si ipotizzava, ma comunque nel penultimo mese dell'anno: la Lega Pro ha ufficializzato la data del recupero di Pescara - Milan Futuro, originariamente prevista in data 12 ottobre e procrastinata su richiesta dei rossoneri che hanno un numero di convocati... (Ilpescara.it)