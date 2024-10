Pronta al via la seconda edizione di Spicco, la scuola dei piccoli comuni di Castiglione Messer Marino (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ai nastri di partenza la seconda edizione di Spicco, la scuola dei piccoli comuni di Castiglione Messer Marino. Si terrà mercoledì 16 ottobre prossimo alle 16, nella sala consiliare comunale di Castiglione Messer Marino la presentazione ufficiale del programma degli incontri che si svolgeranno da Chietitoday.it - Pronta al via la seconda edizione di Spicco, la scuola dei piccoli comuni di Castiglione Messer Marino Leggi tutta la notizia su Chietitoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ai nastri di partenza ladi, ladeidi. Si terrà mercoledì 16 ottobre prossimo alle 16, nella sala consiliare comunale dila presentazione ufficiale del programma degli incontri che si svolgeranno da

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Calcio Eccellenza – Castiglione, la svolta non c’è. Roma illude, il Carpenedolo la ribalta: arriva il 4° ko di fila - Carpenedolo Niente svolta per il Castiglione, almeno per il momento: a Carpenedolo i mastini incappano nella quarta sconfitta consecutiva, anche se non ... (vocedimantova.it)

Tra Castiglione e Olympia vince lo spettacolo. Il pari muove la classifica - CASTIGLIONE DEL LAGO: Guerri, Sabadashka,Vassallo, De Montis, Ferri, Dias, Manchia, Cesarini, Ruggieri, Bartolini, Lautaro. A disp.: Chiarello, Lesti, Sanchez, Roscini, Rachini, Versiglioni, Galeotti, ... (lanazione.it)

Il convegno internazionale sull'Erasmus al liceo Giovanni da Castiglione - Presso l'istituto superiore Giovanni da Castiglione l’importante convegno Erasmus+ K120 ErasMove Moving people, Matching ideas ... (arezzonotizie.it)