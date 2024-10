Nobel per l’Economia, chi sono i tre vincitori (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Premio Nobel per l’Economia è stato assegnato quest’anno a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, tre professori ed economisti esperti nelle ricerche sulle differenze di prosperità tra le nazioni. Nello specifico, i tre sono stati premiati per i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. Daron Acemoglu Daron Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul, Turchia. Ha un dottorato di ricerca conseguito nel 1992 presso la London School of Economics and Political Science, Regno Unito. Professore al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA. Simon Johnson Simon Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito. Dottorato di ricerca 1989 presso il Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, dove attualmente insegna. James A. Robinson James A. Robinson è nato nel 1960. Lapresse.it - Nobel per l’Economia, chi sono i tre vincitori Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il Premioperè stato assegnato quest’anno a Daron Acemoglu, Simon Johnson e James A. Robinson, tre professori ed economisti esperti nelle ricerche sulle differenze di prosperità tra le nazioni. Nello specifico, i trestati premiati per i loro studi su “come le istituzioni si formano e influenzano la prosperità”. Daron Acemoglu Daron Acemoglu è nato nel 1967 a Istanbul, Turchia. Ha un dottorato di ricerca conseguito nel 1992 presso la London School of Economics and Political Science, Regno Unito. Professore al Massachusetts Institute of Technology di Cambridge, USA. Simon Johnson Simon Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, Regno Unito. Dottorato di ricerca 1989 presso il Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, USA, dove attualmente insegna. James A. Robinson James A. Robinson è nato nel 1960.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Il Nobel per l’Economia assegnato a Acemoglu - Johnson e Robinson per i loro studi sulle differenze di prosperità tra Paesi - Il premio Nobel per l’Economia 2024 è stato assegnato congiuntamente a Daron Acemoglu, turco naturalizzato statunitense, Simon Johnson, britannico statunitense e James A. . Johnson è nato nel 1963 a Sheffield, in Gran Bretagna e insegna a sua volta al Mit. Robinson è nato nel 1960 e insegna alla University of Chicago. (Lanotiziagiornale.it)

Assegnato il Premio Nobel per l’Economia 2024 - la scoperta di Acemoglu - Johnson e Robinson - Robinson. Parti fondamentali di questa ricerca si basano sull’osservazione dei territori colonizzati dagli europei a partire dal sedicesimo secolo. Robinson, dell’Università di Chicago, per gli studi che hanno portato avanti negli ultimi anni riguardo a: “Come le istituzioni si formano e impattano sulla prosperità. (Quifinanza.it)

Il Nobel per l’economia assegnato ad Acemo?lu - Johnson e Robinson - Il 14 ottobre il premio Nobel per l’economia è stato assegnato al turco-statunitense Daron Acemo?lu e ai britannico-statunitensi Simon Johnson e James A. Robinson per le loro ricerche sulle differenze di prosperità tra stati. Leggi . (Internazionale.it)