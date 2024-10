Agi.it - Mille in marcia per la Palestina libera e Udine di blinda

(Di lunedì 14 ottobre 2024) AGI - Un corteo procomposto da oltre un migliaio di persone e presidiato dalle forze dell'Ordine si è mosso, con cartelli e sventolando bandiere, dalla Piazza della Repubblica aper raggiungere, dopo aver attraversato la zona della stazione centrale, Piazza XX Settembre in centro città. Il corteo si svolge in occasione della Partita Italia-Israele di Nation League in programma questa sera allo stadio di. Seguendo un furgone apripista alla testa dei manifestanti, spicca uno striscione in prima fila "Diamo un calcio all'apartheid Fuori Israele dalla Fifa". Tutto al momento si sta svolgendo con ordine con gli slogan lanciati dai componenti del corteo che chiedono la pace. Naturalmente forti difficoltà per quanto riguarda la circolazione, con macchine bus fermi o che proseguono a passo d'uomo.