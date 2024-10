Milan, Chukwueze si ferma con la Nigeria: domani a Milano per gli esami strumentali, le ultime (Di lunedì 14 ottobre 2024) Piove sul bagnato in casa Milan. Chukwueze si è fermato nei minuti finali della partita tra la sua Nigeria e la Libia a causa di un problema Leggi tutta la notizia su Calciomercato.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Piove sul bagnato in casasi èto nei minuti finali della partita tra la suae la Libia a causa di un problema

