Medicina, Nicola Montano nuovo presidente internisti Simi (Di lunedì 14 ottobre 2024) – Cambio al vertice della Simi, Società italiana di Medicina interna. Nicola Montano è il nuovo presidente della società scientifica, la più antica d'Italia, fondata nel 1887. Ordinario di Medicina interna al Dipartimento di Scienze cliniche e di comunità dell'università Statale di Milano, ospedale Maggiore Policlinico, Montano è stato eletto durante il 125esimo Congresso

Nicola Montano è il nuovo presidente della Società Italiana di Medicina Interna - it. Il professor Montano, nel biennio 2018-2020, aveva già ricoperto la carica di presidente della European Federation of Internal Medicine (Efim), che riunisce le società nazionali di medicina interna di 37 Paesi. . La Società Italiana di Medicina Interna ha come scopo statutario l’attività formativa Ecm, iniziative scientifiche, culturali, pratiche e sociali inerenti alla Medicina Interna e dà ... (Ildenaro.it)