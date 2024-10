Lanazione.it - Le ricerche sulle microplastiche devono essere “plastic free”: lo spiega l’Università

Leggi tutta la notizia su Lanazione.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Pisa, 14 ottobre 2024 – Quando si studiano lec’è il rischio che i risultati siano “inquinati”, per questo è importante che lesiano “”. Uno studio deldi Pisa appena pubblicato sulla rivista Science of the Total Environment ha posto l’attenzione proprio su questo aspetto con riferimento alle indaginiacque sotterranee. “Lo studio dellenelle acque sotterranee è un argomento relativamente nuovo.