La crisi climatica è qui, ma noi non impariamo: per riparare i danni chiamiamo chi li ha causati

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Inondazioni al nord, siccità al sud: l’intera penisola soffre per il cambiamento climatico rivelando una vulnerabilità di cui non ci siamo ancora resi conto pienamente. In passato abbiamo avuto fenomeni estremi disastrosi, ogni volta pensando che fossero eccezionali e, scaramanticamente, presumendo che non si sarebbero ripetuti. Oggi i disastri non sono più episodici: non facciamo in tempo a riprenderci dall’ultimo ed ecco che ne arriva un altro. La Sicilia è stata amministrata malissimo, e un suo presidente è finito in galera; come i presidenti di Abruzzo, Calabria, Liguria, Lombardia e Veneto. Alcune regioni sono rimaste indenni di fronte alla legge umana, ma non di fronte alle leggi naturali. L’Emilia Romagna è un faro di buona gestione. I suoi servizi sono studiati in tutto il mondo (ad esempio le scuole per l’infanzia) e i centri storici sono liberi dalle auto.