Kamala non ride più: nei sondaggi Trump verso il sorpasso. Le ruba voti anche tra gli afroamericani (Di lunedì 14 ottobre 2024) Kamala Harris ha meno motivi di ridere: l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha recuperato lo svantaggio delle settimane precedenti e i due candidati alla Casa Bianca risultano attualmente alla pari per consensi a livello nazionale nell’ultimo sondaggio dell’emittente televisiva “Nbc News“, che conferma una erosione del vantaggio goduto dalla candidata democratica nelle scorse settimane già rilevato da altri sondaggi. Nbc News: Harris fatica a presentarsi come candidata del cambiamento Secondo “Nbc News”, Trump si è lasciato alle spalle le ricadute del primo e unico dibattito con la sua avversaria, e gode anche di un giudizio genericamente favorevole in merito al suo primo mandato alla Casa Bianca, specie sul fronte economico. Secoloditalia.it - Kamala non ride più: nei sondaggi Trump verso il sorpasso. Le ruba voti anche tra gli afroamericani Leggi tutta la notizia su Secoloditalia.it (Di lunedì 14 ottobre 2024)Harris ha meno motivi dire: l’ex presidente degli Stati Uniti Donaldha recuperato lo svantaggio delle settimane precedenti e i due candidati alla Casa Bianca risultano attualmente alla pari per consensi a livello nazionale nell’ultimoo dell’emittente televisiva “Nbc News“, che conferma una erosione del vantaggio goduto dalla candidata democratica nelle scorse settimane già rilevato da altri. Nbc News: Harris fatica a presentarsi come candidata del cambiamento Secondo “Nbc News”,si è lasciato alle spalle le ricadute del primo e unico dibattito con la sua avversaria, e godedi un giudizio genericamente favorevole in merito al suo primo mandato alla Casa Bianca, specie sul fronte economico.

