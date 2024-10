Italia-Israele: dove vederla, orario e probabili formazioni (Di lunedì 14 ottobre 2024) Allo Stadio Friuli andrà in scena la sfida tra Italia-Israele: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv Allo Stadio Friuli di Udine si giocherà la sfida di Nations League tra Italia-Israele. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida. Le probabili formazioni Italia (3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova, Calcionews24.com - Italia-Israele: dove vederla, orario e probabili formazioni Leggi tutta la notizia su Calcionews24.com (Di lunedì 14 ottobre 2024) Allo Stadio Friuli andrà in scena la sfida tra: le ultimissime diconvedere il match in tv Allo Stadio Friuli di Udine si giocherà la sfida di Nations League tra. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’vedere la sfida. Le(3-5-2): Donnarumma; Gatti, Buongiorno, Calafiori; Bellanova,

Nations League - stasera Italia-Israele. Spalletti : “Speravo in clima migliore” - Proprio per questo non ha dato nessuna indicazione sulla formazione. L’Italia si prepara ad affrontare Israele a Udine. In mezzo c’è il dubbio Fagioli. Tornando alla formazione iniziale se Spalletti non ha scoperto le carte è probabile la conferma del 3-5-2 con la coppia Raspadori, Retegui in attacco. (Lapresse.it)

Italia-Israele - Spalletti ne ‘risparmia’ solo uno dell’Inter : la probabile formazione - Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale (Italia-Israele, Spalletti ne ‘risparmia’ solo uno dell’Inter: la probabile formazione) © Inter-News. (Inter-news.it)

Italia-Israele - Spalletti : “partita difficile. Avrei preferito… “ - Avrei preferito… “ sembra essere il primo su CalcioWeb. Avrei preferito un clima migliore. Sanno giocare a calcio e nel reparto della metà campo hanno qualità tecniche importanti. L’Italia tornerà in scena stasera in Nations League a Udine, cinque anni dopo l’ultima volta, in una città blindatissima che si prepara alla partita contro Israele. (Calcioweb.eu)