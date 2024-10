Incidente sui binari e guasto in stazione: treni cancellati e maxi ritardi sulle linee per Milano (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lunedì nero per i pendolari novaresi e del Vco diretti a Milano.Prima un guasto in stazione, poi un Incidente sui binari con un treno che ha travolto e ucciso una persona, hanno mandato il tilt le linee che raggiungono il capoluogo lombardo da Novara e Domodossola.Le linee coinvolte, e Novaratoday.it - Incidente sui binari e guasto in stazione: treni cancellati e maxi ritardi sulle linee per Milano Leggi tutta la notizia su Novaratoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Lunedì nero per i pendolari novaresi e del Vco diretti a.Prima unin, poi unsuicon un treno che ha travolto e ucciso una persona, hanno mandato il tilt leche raggiungono il capoluogo lombardo da Novara e Domodossola.Lecoinvolte, e

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Incidente sui binari - circolazione dei treni ferma sulla Bergamo-Treviglio - VIABILITA’ FERROVIARIA. La circolazione ferroviaria lungo i due binari della linea Bergamo-Treviglio è ferma dalle 15,20 di domenica 6 ottobre quando una donna è stata travolta dal treno poco oltre la fermata di Arcene, verso Treviglio. (Ecodibergamo.it)

Incidente a Torino Madonna di Campagna : scontro tra due auto all'incrocio - una si ribalta sui binari del tram - Caos nel pomeriggio di oggi, domenica 7 ottobre 2024, all'incrocio tra corso Potenza e via Foligno a Torino. Qui, infatti, si è verificato un incidente in cui si sono scontrate un'auto con targa romena e una Fiat Panda che si è ribaltata sui binari del tram della linea 9, che naturalmente sono... (Torinotoday.it)

Bologna-Venezia - investito un operaio sui binari : l’incidente all’alba e le conseguenze sulla circolazione ferroviaria - Innanzitutto, i treni Intercity ed Alta Velocità che in quelle ore stavano transitando in quelle zone sono stati instradati su percorsi alternativi e non hanno subito ritardi maggiori a 60 minuti. it / ansafoto)Nello specifico, il treno FR 9405 partito alle 7:26 da Venezia Santa Lucia e diretto a Napoli Centrale (ora d’arrivo 12:48) è stato instradato tra Padova e Bologna sul percorso alternativo ... (Cityrumors.it)