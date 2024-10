Idf, 4 soldati israeliani uccisi da drone Hezbollah a Binyamina (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattro soldati israeliani sono morti nell'attacco Hezbollah con un drone lanciato su una base militare adiacente a Binyamina, nel nord del Paese. Lo ha detto l'esercito israeliano (Idf), precisando che altri 7 sono rimasti gravemente feriti. Tutti i feriti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. "I loro nomi saranno resi noti in seguito. L'episodio è in fase di esame", aggiunge l'Idf. Quotidiano.net - Idf, 4 soldati israeliani uccisi da drone Hezbollah a Binyamina Leggi tutta la notizia su Quotidiano.net (Di lunedì 14 ottobre 2024) Quattrosono morti nell'attaccocon unlanciato su una base militare adiacente a, nel nord del Paese. Lo ha detto l'esercito israeliano (Idf), precisando che altri 7 sono rimasti gravemente feriti. Tutti i feriti sono stati evacuati in ospedale e le loro famiglie sono state informate. "I loro nomi saranno resi noti in seguito. L'episodio è in fase di esame", aggiunge l'Idf.

