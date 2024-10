Elezioni Usa, Harris riduce il vantaggio su Trump nei sondaggi e fatica a ritrovare lo slancio iniziale (Di lunedì 14 ottobre 2024) A meno di un mese dalle Elezioni presidenziali, Donald Trump e Kamala Harris sono ormai congelati in una corsa serratissima per la Casa Bianca, con i sondaggi dell’ultima settimana che mostrano che il vantaggio della candidata democratica si è ristretto rispetto ai mesi scorsi. Secondo un’analisi della Cnn, a influire sarebbe l’escalation della retorica aggressiva della campagna di Trump, fatta di opinioni estremiste anti-immigrazione e fake news, e culminata nella promessa di lanciare la più «grande operazione di deportazione di massa» di immigrati irregolari nella storia degli Stati Uniti. Al contrario, Harris sta faticando a mantenere lo slancio e l’entusiasmo che ha generato dopo il ritiro di Joe Biden. Lettera43.it - Elezioni Usa, Harris riduce il vantaggio su Trump nei sondaggi e fatica a ritrovare lo slancio iniziale Leggi tutta la notizia su Lettera43.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) A meno di un mese dallepresidenziali, Donalde Kamalasono ormai congelati in una corsa serratissima per la Casa Bianca, con idell’ultima settimana che mostrano che ildella candidata democratica si è ristretto rispetto ai mesi scorsi. Secondo un’analisi della Cnn, a influire sarebbe l’escalation della retorica aggressiva della campagna di, fatta di opinioni estremiste anti-immigrazione e fake news, e culminata nella promessa di lanciare la più «grande operazione di deportazione di massa» di immigrati irregolari nella storia degli Stati Uniti. Al contrario,stando a mantenere loe l’entusiasmo che ha generato dopo il ritiro di Joe Biden.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Elezioni Usa - nei sondaggi Harris riduce il vantaggio su Trump mentre fatica a ritrovare lo slancio iniziale - Donald Trump a un comizio in California il 12 ottobre (Getty Images)I repubblicani attaccano l’amministrazione Biden-Harris su inflazione, politica estera e la gestione degli uragani Helene e Milton Trump, nonostante il suo approccio controverso e la sua dura retorica, nei sondaggi appare come il candidato più rassicurante per gli elettori preoccupati per l’economia. (Lettera43.it)

Elezioni Usa - Donald Trump rifiuta un nuovo confronto tv con Kamala Harris. Lei lo attacca : “Cattivo servizio - si dimostra debole” - Penso anche che sia una mossa piuttosto debole. L'articolo Elezioni Usa, Donald Trump rifiuta un nuovo confronto tv con Kamala Harris. Penso che sia un cattivo servizio per gli elettori. Anche quest’ultimo rifiuto ha servito un assist alla Dem per colpirlo duramente: “Donald Trump ha ufficialmente escluso altri dibattiti. (Ilfattoquotidiano.it)

Trump-Harris - Pennsylvania deciderà le elezioni Usa : ecco perché - (Adnkronos) – Sondaggisti e analisti politici non hanno dubbi: sarà la Pennsylvania, più di ogni altro stato chiave, a consegnare le chiavi della Casa Bianca a Donald Trump o Kamala Harris. Parlando in numeri, una recente analisi di The Hill, il candidato, o la candidata, che il prossimo 5 novembre si aggiudicherà il Keystone State […]. (Periodicodaily.com)