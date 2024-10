Sport.quotidiano.net - Dossena: "E’ un problema di atteggiamento": "Prendiamo degli schiaffi e non reagiamo"

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Andreafatica a trovare le parole per descrivere una prestazione così deludente da parte della propria squadra, naufragata sotto i colpi di un Campobasso che non ha avuto pietà della Spal. "Giocando così non andiamo da nessuna parte – avverte l’allenatore –. Dobbiamo cambiare, diventando giocatori che hanno fame, vincono contrasti, vanno a sradicare il pallone agli avversari e pressano in un certo modo, perché se pensiamo di essere più fortialtri ci sbagliamo di grosso. Al massimo siamo allo stesso livello, però tra due pugili quello con più fame batte sempre quello con più talento. Nel primo tempo ho deciso di lanciare lungo per le condizioni del campo, ma ilè un altro: se non vinciamo contrasti e non corriamo come i nostri avversari, non si può pensare di vincere una partita di calcio.