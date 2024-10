Lanotiziagiornale.it - “Diritti calpestati e soldi sprecati, siamo oltre la propaganda”. Parla Zaratti, capogruppo di Avs in commissione Affari costituzionali della Camera

Leggi tutta la notizia su Lanotiziagiornale.it

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Sono operativi i centri per i rimpatri in Albania. Filibertodi Avs nella, si tratta, a suo parere, di una soluzione solo propagandistica alla questione migranti? “Molto peggio.abituati da tempo ai toni propagandistici su questa materia ma quidi fronte ad un gigantesco spreco di denaro pubblico e allo scempio deiumani: persone disperate in fuga da fame e guerre verrebbero ‘deportate ‘ in queste strutture-lager anziché essere accolte e aiutate”. È uno spreco di? Non sarebbe stato meglio destinare queste risorse alla Manovra? “Assolutamente sì, è questione di buon senso.