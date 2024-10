Degrado al Gran Camposanto, il video denuncia di Oteri: "Chi sono i responsabili?" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ascensore guasto, sporcizia e un'impalcatura "abbandonata" da anni. Queste le condizioni di uno degli edifici multipiano del Gran Camposanto. Lo denuncia con un video il consigliere Cosimo Oteri che lancia un appello all'amministrazione comunale affinchè intervenga a risolvere il problema Messinatoday.it - Degrado al Gran Camposanto, il video denuncia di Oteri: "Chi sono i responsabili?" Leggi tutta la notizia su Messinatoday.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Ascensore guasto, sporcizia e un'impalcatura "abbandonata" da anni. Queste le condizioni di uno degli edifici multipiano del. Locon unil consigliere Cosimoche lancia un appello all'amministrazione comunale affinchè intervenga a risolvere il problema

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi piĂą recenti.

Loculi del cimitero sprofondati: «Le cause? Terra di riporto, pioggia, tombe poco curate e troppo vecchie» - PORDENONE - La terra di riporto, la pioggia, le tombe poco curate e alcune troppo vecchie, stanno creando una situazione all'interno del cimitero urbano che l'amministrazione ha deciso ... (ilgazzettino.it)

L’Officina del Sole rilancia: “I giovani devono poter scegliere se restare o partire” - Il collettivo si costituirà in associazione APS e dal pomeriggio del 4 ottobre darà inizio alla nuova fase della sua vita con workshop e attività per adulti e bambini The post L’Officina del Sole rila ... (msn.com)

Promozione: Cdr Mutina senza rivali. Tutti i tabellini - In coda da segnalare il primo punto del Fiorano sul campo del Baiso Secchia, un pareggio che salva la panchina a mister Cavalli ... (lapressa.it)