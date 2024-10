Centri migranti in Albania, partita dall’Italia la prima nave (Di lunedì 14 ottobre 2024) La nave Libra della Marina Militare è partita verso l’Albania per portare il primo gruppo di migranti nei Centri allestiti a Schengjin e Gjader. È quanto apprende LaPresse da fonti accreditate. I migranti appena arrivati verranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera. Lapresse.it - Centri migranti in Albania, partita dall’Italia la prima nave Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) LaLibra della Marina Militare èverso l’per portare il primo gruppo dineiallestiti a Schengjin e Gjader. È quanto apprende LaPresse da fonti accreditate. Iappena arrivati verranno sottoposti alle procedure accelerate di frontiera.

