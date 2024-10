Cancro ai polmoni: forme più aggressive nelle donne (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sarebbe lo smog, in particolare le polvere sottili, a innescare un meccanismo per cui le donne sono particolarmente esposte a forme aggressive di Cancro ai polmoni: ecco cosa hanno scoperto gli studiosi. Ilgiornale.it - Cancro ai polmoni: forme più aggressive nelle donne Leggi tutta la notizia su Ilgiornale.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Sarebbe lo smog, in particolare le polvere sottili, a innescare un meccanismo per cui lesono particolarmente esposte adiai: ecco cosa hanno scoperto gli studiosi.

Medicina : primi test su vaccino mRna per cancro polmoni - Se i risultati della fase 1 saranno positivi si procederà alle fasi successive della sperimentazione clinica con la speranza che il vaccino BNT116 possa diventare uno standard curativo globale per il trattamento del carcinoma polmonare non a piccole cellule. L’obiettivo principale degli scienziati coinvolti nella ricerca è migliorare significativamente i tassi di sopravvivenza dei pazienti ... (Notizie.com)

Cancro - è partita la sperimentazione del primo vaccino contro il tumore ai polmoni - Il trial coinvolge 130 pazienti distribuiti su diversi paesi e testerà la sicurezza del primo vaccino a mRna contro i tumori polmonari, sviluppato da BioNTech. (Wired.it)

Cancro ai polmoni : arriva il vaccino - ecco come funziona il test - Il vaccino utilizza l'RNA messaggero, simile ai vaccini Covid-19, e funziona presentando al sistema immunitario i marcatori tumorali del NSCLC per stimolare l'organismo a combattere le cellule tumorali che esprimono tali marcatori. Il cancro al polmone è la principale causa di morte per cancro al mondo, con circa 1,8 milioni di decessi all'anno. (Liberoquotidiano.it)