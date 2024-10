Lapresse.it - Bruxelles, Leghe e giocatori Europa attaccano calendari: reclamo contro Fifa

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Il sindacato deisi unisce allenazionali per sfidare presso l’Unione Europea il piano da tempo promesso dalla, l’aggiunta di competizioni nuove e più grandi. La divisione europea di FifPro, la federazione internazionale dei calciatori professionisti e l’associazione delleeuropee che riunisce 33 paesi hanno presentato alla Commissione europea unformale, sostenendo che lanon si consulta correttamente sulle decisioni motivate commercialmente. Laha varato un Mondiale per club a 32 squadre, di cui 12 dall’, che si svolgerà negli Stati Uniti i prossimi giugno e luglio, mentre il Mondiale del 2026, ospitato sempre in Nord America, avrà 48 squadre invece di 32 e durerà una settimana in più.