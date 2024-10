Panorama.it - Boeing, la medicina è amara, 17.000 a casa dai manager agli stagisti

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Che il nuovo numero uno diKelly Ortberg trovasse una situazione ben più grave di quella paventata c'era da aspettarselo. La sua lunga esperienza nei colossi aerospaziali americani – Arriva da Rockwell Collins - lo ha certamente facilitato nella comprensione dei numeri, delle situazioin e dei progetti, e ora la curache si sarebbe voluta evitare diventa una necessità. L'annuncio, dato venerdì scorso, lascia poche illusioni e prevede un to del 10% della forza lavoro globale, quindi circa 17.000 unità. Non soltanto, il programma per la certificazione del B-777X, attualmente sospeso dopo che si era verificato un problema tecnicoattacchi dei motori, si allunga ancora e la prima consegna potrebbe non essere fatta fino al 2026, ovvero sei anni dopo le previsioni iniziali.