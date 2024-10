Biccy.it - Amanda, Clayton, Helena, Michael, Tommaso e Yulia: chi esce secondo i sondaggi

(Di lunedì 14 ottobre 2024) Questa sera, durante la nuova puntata del Grande Fratello, scopriremo l’esito del televoto che vedeLecciso,Norcross,Prestes,Castorino,Franchi eBruschi in nomination. Il pubblico è chiamato a votare il proprio preferito e il meno votato sarà ufficialmente eliminato. I, in questo televoto, sono piuttosto chiari. Ad avere la peggio (e quindi a rischiare di finire nel prossimo televoto eliminatorio) sembrerebbe però essereCastorino.Castorino, la scheda di presentazione “Castorino, 35 anni, vive a Milano. Poco incline allo studio, nella vita ha sempre lavorato, sognando però di fare l’attore. Nutre una grande passione per l’organizzazione di eventi, passione che è diventata il suo lavoro quando fonda la sua azienda di feste ed eventi per bambini, creata piano piano come fosse una seconda famiglia.