Accordo sul nuovo nome dello stadio: arrivano 300 milioni per il mercato (Di lunedì 14 ottobre 2024) Trecento milioni in più nella prossima sessione di calciomercato. Il nuovo sponsor arabo cambia il nome allo stadio Avere uno stadio di proprietà comporta un costo importante. Ma l’investimento viene poi ripagato con diversi introiti. In Serie A la prima è stata la prima squadra ad avere un proprio stadio è la Juventus, seguita poi dall’Udinese e infine dall’Atalanta. nuovo sponsor per lo stadio (foto Ansa) – Calciomercato.itNel resto d’Europa, invece, gli esempi sono molti di più. Tra questi, in Spagna, c’è l’Atletico Madrid. Il club capitolino ha rifatto lo stadio e presto potrebbe cambiare il nome del suo impianto. Inizialmente era il ‘Wanda Metropolitano’, diventato adesso ‘Civitas Metropolitano’. Calciomercato.it - Accordo sul nuovo nome dello stadio: arrivano 300 milioni per il mercato Leggi tutta la notizia su Calciomercato.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Trecentoin più nella prossima sessione di calcio. Ilsponsor arabo cambia ilalloAvere unodi proprietà comporta un costo importante. Ma l’investimento viene poi ripagato con diversi introiti. In Serie A la prima è stata la prima squadra ad avere un proprioè la Juventus, seguita poi dall’Udinese e infine dall’Atalanta.sponsor per lo(foto Ansa) – Calcio.itNel resto d’Europa, invece, gli esempi sono molti di più. Tra questi, in Spagna, c’è l’Atletico Madrid. Il club capitolino ha rifatto loe presto potrebbe cambiare ildel suo impianto. Inizialmente era il ‘Wanda Metropolitano’, diventato adesso ‘Civitas Metropolitano’.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

"Spaccio di droga - fenomeno esteso". E l’eroina è di nuovo molto richiesta - "La stragrande maggioranza dei soggetti imputati di spaccio sono, infatti, stranieri e collegati essi stessi a reti criminali, quasi sempre dirette da soggetti della medesima provenienza geografica, che operano nell’ambito di gruppi che appaiono molto ben strutturati sul piano organizzativo e che sembrano avere quali propri modelli di riferimento le cosche tradizionali mafiose nazionali" ricorda ... (Lanazione.it)

Un nuovo nome per la difesa azzurra oltre a Bijol - com. Oltre al già noto interesse per Jaka Bijol dell’Udinese, spunta un nome a sorpresa per il reparto difensivo: Nicolò Bertola dello Spezia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, Manna sta monitorando attentamente il giovane centrale classe 2001. com. Con Amir Rrahmani e Alessandro Buongiorno come certezze, e considerando che Rafa Marin non ha ancora esordito in ... (Napolipiu.com)

Atletico Madrid - ufficiale il cambio nome del Wanda Metropolitano : ecco il nuovo sponsor - L’annuncio ufficiale dell’Atletico Madrid sul cambio di nome dello stadio Wanda Metropilitano dopo l’accordo con uno sponsor Riyadh Air, compagnia aerea dell’Arabia Saudita, ha annunciato l’accordo con l’Atletico Madrid per il nome dello stadio che si chiamerà Riyadh Air Metropilitano. COMUNICATO – « È un onore diventare il partner che darà il nome al Riyadh Air Metropolitano e […]. (Calcionews24.com)