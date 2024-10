A caccia della verità da 46 anni: "A Fausto e Iaio dobbiamo giustizia. I reperti spariti? Non ci arrendiamo" (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ricordo torna all’ultima estate trascorsa sulle montagne della Presolana, quando Lorenzo “Iaio“ Iannucci trovò un cagnolino abbandonato, poi affidato a una persona del posto perché la comitiva di amici non poteva portarlo a Milano. Un cagnolino, chiamato Free, che dopo l’assassinio del 18enne e del coetaneo Fausto Tinelli è scomparso. "Iaio, come tutti noi, amava la musica – racconta un amico, Giovanni Tagliavini – e gli avevo prestato anche qualche cassetta, mi sembra di Jimi Hendrix e dei Rolling Stone. Ci incontravamo al Leoncavallo, alle manifestazioni che in quegli anni erano frequentissime". Anche Ivano Vallese, marito della sorella di Iaio, Maria Iannucci, frequentava lo stesso giro di giovani legati dalla passione politica. Alle scuole elementari è stato compagno di classe di Fausto, bambini e poi adolescenti cresciuti nello stesso quartiere di Milano. Ilgiorno.it - A caccia della verità da 46 anni: "A Fausto e Iaio dobbiamo giustizia. I reperti spariti? Non ci arrendiamo" Leggi tutta la notizia su Ilgiorno.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) Il ricordo torna all’ultima estate trascorsa sulle montagnePresolana, quando Lorenzo ““ Iannucci trovò un cagnolino abbandonato, poi affidato a una persona del posto perché la comitiva di amici non poteva portarlo a Milano. Un cagnolino, chiamato Free, che dopo l’assassinio del 18enne e del coetaneoTinelli è scomparso. ", come tutti noi, amava la musica – racconta un amico, GiovTagliavini – e gli avevo prestato anche qualche cassetta, mi sembra di Jimi Hendrix e dei Rolling Stone. Ci incontravamo al Leoncavallo, alle manifestazioni che in queglierano frequentissime". Anche Ivano Vallese, maritosorella di, Maria Iannucci, frequentava lo stesso giro di giovani legati dalla passione politica. Alle scuole elementari è stato compagno di classe di, bambini e poi adolescenti cresciuti nello stesso quartiere di Milano.

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Endless Love - anticipazioni dal 7 al 12 ottobre 2024 : Zeynap cacciato da casa e Kemal in cerca della verità - Le anticipazioni delle nuove puntate della serie turca Endless Love in onda dal 7 al 12 ottobre: Kemal riuscirà a scoprire la verità su Deniz? Zeynep sarà in grado di affrontare il suo passato?Continua a leggere . (Fanpage.it)

Endless Love Anticipazioni Puntate dal 7 al 12 ottobre 2024 : Zeynep cacciata di casa - Kemal vicino alla verità - Scopriamo le Anticipazioni delle Puntate di Endless Love in onda dal 7 al 12 ottobre 2024. Ecco il Riassunto di ciò che accadrà negli Episodi della settimana. (Comingsoon.it)

Bayesian - tac e autopsie sulle vittime : caccia alla verità sul naufragio. A Palermo arrivato un mezzo disinquinante - The bodies of Mike Lynch, a celebrated tech entrepreneur and investor, and four other passengers were found on Augsut 21. (Photo by Alessandro FUCARINI / AFP) Ci sono poi i controlli effettuati in collaborazione tra Guardia costiera e Agenzia europea per la Sicurezza marittima (Emsa) tramite il "Clean Sea Net", sistema satellitare di rilevazione di potenziali inquinamenti marini. (Quotidiano.net)