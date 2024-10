A 15 anni esce di casa con una pistola e scompare: trovato morto (Di lunedì 14 ottobre 2024) È stato trovato il corpo senza vita del 15enne che nella notte si era allontanato dalla sua abitazione a Senigallia, in provincia di Ancona. Il corpo del giovane è stato trovato all'interno di un casale in campagna: il giovane si sarebbe tolto la vita con la pistola del padre.Scappa Today.it - A 15 anni esce di casa con una pistola e scompare: trovato morto Leggi tutta la notizia su Today.it (Di lunedì 14 ottobre 2024) È statoil corpo senza vita del 15enne che nella notte si era allontanato dalla sua abitazione a Senigallia, in provincia di Ancona. Il corpo del giovane è statoall'interno di unle in campagna: il giovane si sarebbe tolto la vita con ladel padre.Scappa

Altre notizie su. Leggi altre news da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Trovato con quasi 400 chili di hashish - arrestato 40enne : la droga nascosta in due congelatori - Custodiva quasi 400 chili di hashish, in gran parte nascosti in due congelatori, posizionati in un vano a servizio dell'ascensore, nella sua abitazione. L'uomo, un 40enne con piccoli precedenti, è stato arrestato, come riportano oggi testate locali, nei giorni scorsi dai carabinieri a Bitonto... (Baritoday.it)

Si allontana da casa e scompare : anziano ritrovato dalla Polizia di Stato sulla Tangenziale di Napoli - Pertanto, gli operatori hanno accompagnato l’anziano negli uffici del Comando della Sottosezione Polizia Stradale di Fuorigrotta in attesa che giungesse sul posto uno dei figli che quale ha manifestato tanta riconoscenza e felicità per l’esito positivo delle ricerche. I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno soccorso l’uomo e, dopo averlo tranquillizzato, lo hanno identificato; dagli ... (Puntomagazine.it)

È stato ritrovato Sebastian Lungu - Si trova adesso con i genitori e i militari dell'arma che. Sebastian Lungu, il ragazzo di 16 anni di cui si erano perse le tracce due giorni fa, è stato ritrovato dai carabinieri e sta tornando a casa, nella frazione di Serravalle in Varano Melegari da dove si era allontanato mercoledì, 9 ottobre. (Parmatoday.it)