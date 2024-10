"Un segreto?". Finisce il match con Djokovic e Sinner stupisce tutti, lezione di sport: cosa ha detto (Di domenica 13 ottobre 2024) Quella con Novak Djokovic "è una delle sfide più difficili del circuito. Ha servito alla grande nel primo set. Ho fatto fatica a brekkarlo, ma ho combattuto fino alla fine. È una vittoria speciale visto l'avversario". Jannik Sinner dopo il trionfo all'Atp di Shanghai stupisce tutti e impartisce l'ennesima lezione di sport e di modestia. "Djokovic non ha debolezze, non c'è un segreto se negli ultimi confronti diretti ho vinto più di lui. Ho sfruttato meglio le chances. È una leggenda del nostro sport. È dura giocare con lui", ha aggiunto il numero 1 al mondo. Il match è stato combattuto, ma Jannik in poco meno di due ore si è portato a casa il trofeo. Apre il match Djokovic che tiene la battuta, seguito da Sinner, e il primo set passa così, con un game a testa in perfetto equilibrio tra i due fuoriclasse, anche se il serbo riesce a tenere tre servizi a zero di fila. Liberoquotidiano.it - "Un segreto?". Finisce il match con Djokovic e Sinner stupisce tutti, lezione di sport: cosa ha detto Leggi tutta la notizia su Liberoquotidiano.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Quella con Novak"è una delle sfide più difficili del circuito. Ha servito alla grande nel primo set. Ho fatto fatica a brekkarlo, ma ho combattuto fino alla fine. È una vittoria speciale visto l'avversario". Jannikdopo il trionfo all'Atp di Shanghaie impartisce l'ennesimadie di modestia. "non ha debolezze, non c'è unse negli ultimi confronti diretti ho vinto più di lui. Ho sfruttato meglio le chances. È una leggenda del nostro. È dura giocare con lui", ha aggiunto il numero 1 al mondo. Ilè stato combattuto, ma Jannik in poco meno di due ore si è portato a casa il trofeo. Apre ilche tiene la battuta, seguito da, e il primo set passa così, con un game a testa in perfetto equilibrio tra i due fuoriclasse, anche se il serbo riesce a tenere tre servizi a zero di fila.

