Un angolo sicuro per i più piccoli

(Di domenica 13 ottobre 2024) Laura Paltrinieri, dottorato di ricerca in Chimica. "Siamo gruppo di genitori amici che si ritrovano al parco – sorride Laura –. Se dovessi individuare un problema evidente dei Giardini, direi i sassi. Quando i bimbi sonoe iniziano a camminare vanno sorvegliati a vista, vogliono mettersi tutto in bocca e i sassi sono una tentazione irresistibile. Dovrebbero estendere la copertura del suolo nell’area destinata ai giochi con del materiale idoneo, ma ce n’è soltanto una porzione, laggiù, intorno al girello". Laura ha vissuto tanti anni in Olanda: "Là tutti i parchi sono chiusi e i bimbi al, usufruiscono di unsabbia che qui manca e dove non c’è sabbia c’è un tappeto morbido che possono utilizzare".