Tajani domani a vertice Processo Berlino su Balcani occidentali

Roma, 13 ott. (askanews) – Il Vice Presidente del Consiglio e Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale,Antonio Tajani, parteciperà domani a Berlino, su delega del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, al decimo vertice del "Processo di Berlino" sui Balcani occidentali. Il "Processo" è una iniziativa dei governi della UE nata nel 2014 su iniziativa dell'allora Cancelliera tedesca Angela Merkel per accelerare il Processo di ingresso dei Paesi dei Balcani occidentali nella UE. "L'integrazione dei Balcani occidentali nella UE è una priorità del Governo" ha indicato il ministro Tajani. "L'impegno italiano per rafforzare la cooperazione con i partner Balcanici è concreto e costante. Il nostro obiettivo è la "riunificazione" dei Balcani occidentali con l'Europa" ha indicato Tajani.

