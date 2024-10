SINNER È SUPERIORE A DJOKOVIC! Il n.1 domina il serbo e si laurea nuovo Imperatore di Shanghai! (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik SINNER vince per la prima volta in carriera il Masters 1000 di Shanghai. Lo fa con una performance d’autore: un’ora e 37 minuti gli bastano per sconfiggere Novak DJOKOVIC con il punteggio di 7-6(4) 6-3 e marcare sempre più il terreno quando si tratta di definire un’annata della grandezza che la sua sta assumendo. Terzo Masters 1000 vinto dal classe 2001 di Sesto Pusteria nell’anno, quarto in assoluto e, nel 2024, settimo torneo vinto. Ed è solo una piccola parte dei numeri che progressivamente fa segnare l’uomo dl 2024. Sono i turni di servizio di DJOKOVIC quelli più tremolanti all’inizio: il serbo deve cedere su un lungo scambio e un contropiede che lanciano SINNER sullo 0-30, ma di lì non concede realmente nulla. Qualche rischio Jannik lo corre sull’1-2, ma di lì in avanti i due trovano un’enorme continuità al servizio. Oasport.it - SINNER È SUPERIORE A DJOKOVIC! Il n.1 domina il serbo e si laurea nuovo Imperatore di Shanghai! Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikvince per la prima volta in carriera il Masters 1000 di. Lo fa con una performance d’autore: un’ora e 37 minuti gli bastano per sconfiggere Novakcon il punteggio di 7-6(4) 6-3 e marcare sempre più il terreno quando si tratta di definire un’annata della grandezza che la sua sta assumendo. Terzo Masters 1000 vinto dal classe 2001 di Sesto Pusteria nell’anno, quarto in assoluto e, nel 2024, settimo torneo vinto. Ed è solo una piccola parte dei numeri che progressivamente fa segnare l’uomo dl 2024. Sono i turni di servizio diquelli più tremolanti all’inizio: ildeve cedere su un lungo scambio e un contropiede che lancianosullo 0-30, ma di lì non concede realmente nulla. Qualche rischio Jannik lo corre sull’1-2, ma di lì in avanti i due trovano un’enorme continuità al servizio.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

A Shanghai trionfa Sinner - Djokovic sconfitto in due set - Il numero 1 del mondo si è imposto in finale su Novak Djokovic, quarta testa di serie, per 7-6(4), 6-3 in 1 ora e 36 minuti di match. SHANGHAI (CINA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto il “RolexShanghai Masters”, Atp 1000 in scena sul duro della capitaleeconomica della Cina con montepremi complessivo pari a 10. (Unlimitednews.it)

Tennis - Sinner batte Djokovic e trionfa a Shanghai - Troppo Jannik Sinner anche per Novak Djokovic, che nella finale del Masters 1000 di Shanghai si è arreso al fuoriclasse azzurro: il numero uno al mondo si è aggiudicato il torneo cinese superando il campione serbo in due set col punteggio di 7-6, 6-3. Grazie alla conquista della finale, l’altoatesino aveva già ottenuto la certezza matematica di concludere l’anno al primo posto del ranking Atp. (Lettera43.it)

Sinner è implacabile - trionfa nell’ATP 1000 di Shanghai : spazzato via Djokovic in finale - Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 1000 di Shanghai, battendo in finale due set a zero Novak Djokovic: la partita è durata di fatto un set, il primo finito al tie-break, poi il campione azzurro è volato via nel secondo. Continua a leggere . È il 17simo torneo vinto in carriera da Sinner, il settimo quest'anno: Jannik allunga ancora in cima alla classifica mondiale, adesso c'è un abisso tra lui ... (Fanpage.it)