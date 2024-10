Sinner è implacabile, trionfa nell’ATP 1000 di Shanghai: spazzato via Djokovic in finale (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannik Sinner ha vinto il torneo ATP 1000 di Shanghai, battendo in finale due set a zero Novak Djokovic: la partita è durata di fatto un set, il primo finito al tie-break, poi il campione azzurro è volato via nel secondo. È il 17simo torneo vinto in carriera da Sinner, il settimo quest'anno: Jannik allunga ancora in cima alla classifica mondiale, adesso c'è un abisso tra lui e Alcaraz. Fanpage.it - Sinner è implacabile, trionfa nell’ATP 1000 di Shanghai: spazzato via Djokovic in finale Leggi tutta la notizia su Fanpage.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Jannikha vinto il torneo ATPdi, battendo indue set a zero Novak: la partita è durata di fatto un set, il primo finito al tie-break, poi il campione azzurro è volato via nel secondo. È il 17simo torneo vinto in carriera da, il settimo quest'anno: Jannik allunga ancora in cima alla classifica mondiale, adesso c'è un abisso tra lui e Alcaraz.

Sinner conquista anche il Masters 1000 di Shanghai 2024 : montepremi - soldi e ranking - Alla fine il tabellone recita 7-6(4) 6-3 in favore dell’azzurro, che può così alzare al cielo il suo terzo titolo 1000 in stagione e legittima la sua posizione numero 1 nel ranking Atp, dove al momento non ha rivali. Jannik si riscatta subito dalla sconfitta della settimana scorsa in finale contro Alcaraz a Pechino, che rimane dunque la sua unica finale delle otto giocate in cui non ha vinto il ... (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 7-6(4) 5-3 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. 30 locali). I due giocatori sono pianificati come secondo ed ultimo match di giornata sullo Stadium Court, con inizio fissato non prima delle ore 10. 33 – Entrano in campo i due sfidanti 10. Ben tre degli ultimi quattro scontri, tuttavia, sono stati appannaggio dell’azzurro, che a gennaio ha sconfitto Nole ... (Sportface.it)

LIVE – Sinner-Djokovic 7-6(4) 3-1 - finale Masters 1000 Shanghai 2024 : RISULTATO in DIRETTA - Tra i due tennisti è l’ottavo precedente, con il serbo che si trova in vantaggio per 4-3. 24 – Ottava finale in stagione per il numero uno al mondo, che vanta uno score di 6-1 finora: l’unica sconfitta la scorsa settimana contro Alcaraz a Pechino 10. Ben tre degli ultimi quattro scontri, tuttavia, sono stati appannaggio dell’azzurro, che a gennaio ha sconfitto Nole in quattro parziali nella ... (Sportface.it)