Serie C | Carpi a caccia del bis in casa della Pianese (Di domenica 13 ottobre 2024) Trasferta inedita per il Carpi, mai in passato a sfidare i toscani della Pianese. In Toscana (si inizia alle 17.30) i biancorossi vanno a caccia del primo blitz in trasferta della stagione, che significherebbe pure il secondo "urrah" di fila, mai verificatosi dal ritorno in Serie C. Impresa non Europa.today.it - Serie C | Carpi a caccia del bis in casa della Pianese Leggi tutta la notizia su Europa.today.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Trasferta inedita per il, mai in passato a sfidare i toscani. In Toscana (si inizia alle 17.30) i biancorossi vanno adel primo blitz in trasfertastagione, che significherebbe pure il secondo "urrah" di fila, mai verificatosi dal ritorno inC. Impresa non

