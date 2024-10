Lanazione.it - Sciopero treni, a Firenze tante cancellazioni. Lunghe attese e code di turisti: “Che cosa dobbiamo fare?”

(Di domenica 13 ottobre 2024), 13 ottobre 2024 – Tanticancellati e disagi per i viaggiatori alla stazione Santa Maria Novella diper lonazionale del personale delle ferrovie proclamato da alcune sigle autonome. Loè iniziato alle 21 di ieri sera, sabato 12 ottobre, e termina alle 21 di oggi, domenica 13. Sono tanti i viaggiatori in attesa di saperedevonoe quando potranno salire sul loro treno. Tanti iche affollano la stazione Santa Maria Novella die che sono in attesa alle biglietterie o agli sportelli dedicati per chiedere informazioni. Leriguardano sia ilocali e regionali sia l’Alta Velocità.