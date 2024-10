Quando si recupera New Zealand-Ineos? Nuovo orario gara-4 America’s Cup, programma, tv (Di domenica 13 ottobre 2024) Team New Zealand e Ineos Britannia torneranno in acqua a Barcellona nella giornata di lunedì 14 ottobre (ore 14.10) per disputare la gara-4 della America’s Cup. Il confronto è infatti stato annullato oggi pomeriggio a causa del vento troppo leggero (inferiore ai 6,5 nodi previsti dal regolamento) e gli organizzatori hanno così deciso di rinviare di un giorno la contesa, sfruttando il primo giorno di riposo in calendario. Le due contendenti si fronteggeranno in un’unica regata, sperando che la brezza consenti la disputa dell’evento. I Kiwi conducono per 3-0 la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo e sono apparsi decisamente più forti rispetto ai britannici nei primi tre testa a testa, risultando più pimpanti in partenza, più veloci di bolina, più precisi nelle varie manovre. Oasport.it - Quando si recupera New Zealand-Ineos? Nuovo orario gara-4 America’s Cup, programma, tv Leggi tutta la notizia su Oasport.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Team NewBritannia torneranno in acqua a Barcellona nella giornata di lunedì 14 ottobre (ore 14.10) per disputare la-4 dellaCup. Il confronto è infatti stato annullato oggi pomeriggio a causa del vento troppo leggero (inferiore ai 6,5 nodi previsti dal regolamento) e gli organizzatori hanno così deciso di rinviare di un giorno la contesa, sfruttando il primo giorno di riposo in calendario. Le due contendenti si fronteggeranno in un’unica regata, sperando che la brezza consenti la disputa dell’evento. I Kiwi conducono per 3-0 la serie che mette in palio il trofeo sportivo più antico del mondo e sono apparsi decisamente più forti rispetto ai britannici nei primi tre testa a testa, risultando più pimpanti in partenza, più veloci di bolina, più precisi nelle varie manovre.

