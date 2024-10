Terzotemponapoli.com - Orsato: “Il campo mi manca tanto, la designazione è il momento che mi manca di più”

Leggi tutta la notizia su Terzotemponapoli.com

(Di domenica 13 ottobre 2024) L’ex arbitro Danieleè intervenuto sul palco del Festival dello Sport a Trento e, come si legge su Gazzetta.it, non ha fatto mistero di essere un po’ un nostalgico dei tempi in cui era sul terreno di gioco. Queste le sue parole: “Ilmi, mino i miei compagni della mia squadra, mino i raduni e stare coi colleghi e dare consigli anche perché ho qualche capello bianco. Laè ilche midi più, scoprivi dove andavi ad arbitrare“. Quali erano i suoi sogni da bambino?“Giravo per casa con un cacciavite per capire come si accendeva la luce. Volevo fare l’elettricista e ognifacevo saltare per aria tutto in casa. Mi sono iscritto a una scuola, ho fatto 3 anni e poi ho trovato un posto di lavoro. Un amico mi chiese di fare il corso da arbitro di calcio.