News Napoli, show di ADL: battute sulla Juve al matrimonio – VIDEO (Di domenica 13 ottobre 2024) Esilarante sipario con il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis protagonista: la sua battuta sulla Juve fa il giro della rete. Proseguono i giorni di attesa per i tifosi del Napoli, lontani dai propri beniamini per ancora una settimana. Gran parte del collettivo azzurro è impegnato con le nazionali di appartenenza, facendo registrare il proprio ritorno solo a partire da martedì. Conte attende i rientri in quel di Castel Volturno per preparare l'insidiosa trasferta di Empoli, ma solo da giovedì potrà contare sull'intero gruppo. Il calcio giocato è ancora lontano, ma i tesserati partenopei sono tutti sul pezzo. A essere particolarmente attivo è anche il presidente Aurelio De Laurentiis, sorprendentemente comparso nelle ultime ore nei panni di celebrante delle nozze di Andrea D'Agostino, managing director di Coca Cola, e di Roberta Congiu.

Rossi : “Per la lotta Scudetto - dico Napoli - Juve e Inter” - L’Inter è la più forte, ma non è facile ripetersi”. Adesso si vive la quotidianità con un largo staff di collaboratori”. L’ex allenatore – tra le altre – di Lazio e Fiorentina si sofferma su un paio di nomi: “Conte si porta dietro una rosa molto ampia, per tanti ruoli, c’è anche chi si preoccupa di blindare lo spogliatoio. (Terzotemponapoli.com)

Fattore Conte fa sognare Napoli e spaventa Inter e Juve - . La Fiorentina di Palladino sembra essersi liberata dal freno dei pareggi e ora, con Kean e un Gudmundsson recuperato (e assolto dal processo in Islanda per violenza sessuale) può avanzare in classifica. Le altre otto squadre, racchiuse in cinque punti, lotteranno fino alla fine per salvarsi. Juric stenta a orientarsi in questo caos, si tiene stretto Dovbik, conferma l’emergente Pisilli, ma ... (Anteprima24.it)

Bonucci a Trento : “Scudetto tra Inter - Napoli e Juventus” - “Avevo detto anche in estate che il Napoli andava sul sicuro perché Conte avrebbe ricompattato l’ambiente e avrebbe fatto sì che la squadra tornasse ai grandi livelli visti con Spalletti. Atalanta e Milan non vanno sottovalutate ma le vedo un gradino sotto”. . “La corsa scudetto penso sia fra Inter, Napoli e Juve. (Sportface.it)