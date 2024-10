MotoGP, Luca Marini diventa padre: è nata la figlia Angelina Luce (Di domenica 13 ottobre 2024) Il pilota di MotoGP e scudiero del team Honda Luca Marini è appena diventato padre per la prima volta. Il pilota italiano e la moglie Marta Vincenzi hanno dato il benvenuto alla figlia Angelina Luce nella giornata del 12 ottobre. Ad annunciarlo è stata la coppia stessa tramite una foto sui propri profili social. “Senza fiato. Sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare”, recita la didascalia. Sono arrivati subito gli auguri da parte di eroi del motociclismo e non solo, con anche Valentino Rossi – zio della neonata – che ha pubblicato una foto sui propri social, dando i ‘benvenuto’ alla nipote. MotoGP, Luca Marini diventa padre: è nata la figlia Angelina Luce SportFace. Leggi tutta la notizia su Sportface.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Il pilota die scudiero del team Hondaè appenatoper la prima volta. Il pilota italiano e la moglie Marta Vincenzi hanno dato il benvenuto allanella giordel 12 ottobre. Ad annunciarlo è stata la coppia stessa tramite una foto sui propri profili social. “Senza fiato. Sei perfetta. Amore così grande non potevamo mai pensare di provare”, recita la didascalia. Sono arrivati subito gli auguri da parte di eroi del motociclismo e non solo, con anche Valentino Rossi – zio della neo– che ha pubblicato una foto sui propri social, dando i ‘benvenuto’ alla nipote.: èlaSportFace.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

MotoGP - Luca Marini sta dalla parte di Martin : “Il sorpasso di Bastianini non è corretto” - Però, a parte gli scherzi, stiamo andando in una direzione per cui è sempre più difficile sorpassare, soprattutto su questa pista. Se qualcuno farà lo stesso in Indonesia, mi aspetto lo stesso trattamento“, conclude il fratello di Valentino Rossi sul controverso episodio che ha deciso il GP di ieri (fonte: Motorsport. (Oasport.it)

MotoGP - Luca Marini sul sorpasso di Bastianini a Martin : “Non è corretto spingere un altro pilota fuori dalla pista” - . Martin è rimasto in piedi e Bastianini non è stato punito, ma la manovra non cambia e questo mi sembra privo di senso“, aggiunge il pilota della Honda. “Se Martin non avesse rialzato la moto, sarebbe caduto. MotoGP, Jorge Martin: “Mi scuso per il gesto dell’ombrello, ma secondo me non è stato un sorpasso corretto” “Chiedo solo che le regole siano chiare: se è questa, che continuino così ... (Oasport.it)

MotoGP | Luca Marini - un anno fin qui orribile con Honda - Adesso la moto si guida abbastanza bene, ma ci mancano prestazioni. Per quanto riguarda il carattere, direi che sono un’altra persona – le parole di Luca Marini di Honda a Sky –. Sono cambiato più come persona che come pilota. com)“Rispetto a quando ho debuttato nel mondiale, sono cambiato moltissimo, in tutto: in meglio, direi. (Metropolitanmagazine.it)