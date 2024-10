Mi hai fatto cacciare dal programma Nuova bufera su Sonia Bruganelli parla il collega di Paolo Bonolis

Leggi tutta la notizia su Caffeinamagazine.it

(Di domenica 13 ottobre 2024) “Mi haida Avanti un Altro”. L’exdiracconta tutto sui social e lo fa solo dopo la dichiarazione didi ieri sera a Ballando con le Stelle. Lo abbiamo raccontato già, la puntata in diretta di ieri sera è stata a dir poco piena di emozioni, non tutte bellissime per la. La donna infatti è stata asfaltata dalla giuria e dopo la puntata anche un altro personaggio famoso ha deciso di mettere qualche puntino sulle i del suo passato. Ma cosa è successo? Tutti sanno che nella terza puntata di Ballando,ha ballato con una costola fratturata. >> “Senti, ma?”.