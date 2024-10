Medioriente: Meloni sente Netanyahu, inaccettabili attacchi a Unifil (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin Netanyahu. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi spiegando che la premier “ha ribadito l’inaccettabilità che Unifil sia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale”. Meloni inoltre ha sottolineato “l’assoluta necessità che la sicurezza del personale di Unifil sia sempre garantita”. La premier, prosegue la nota, “ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati”. Lapresse.it - Medioriente: Meloni sente Netanyahu, inaccettabili attacchi a Unifil Leggi tutta la notizia su Lapresse.it (Di domenica 13 ottobre 2024) Roma, 13 ott. (LaPresse) – La presidente del Consiglio, Giorgia, ha avuto una conversazione telefonica con il primo ministro israeliano, Benjamin. Lo riferisce una nota di palazzo Chigi spiegando che la premier “ha ribadito l’tà chesia stata attaccata dalle forze armate israeliane, ricordando come la Missione agisca su mandato del Consiglio di Sicurezza per contribuire alla stabilità regionale”.inoltre ha sottolineato “l’assoluta necessità che la sicurezza del personale disia sempre garantita”. La premier, prosegue la nota, “ha rinnovato l’impegno dell’Italia in questo senso, dicendosi convinta che attraverso la piena applicazione della risoluzione 1701 si possa contribuire alla stabilizzazione del confine israelo-libanese e garantire il ritorno a casa di tutti gli sfollati”.

Altre notizie su. Qui puoi trovare articoli correlati e contenuti simili da fonti autorevoli per approfondire ulteriormente e restare aggiornato sugli sviluppi più recenti.

Attacchi contro basi Onu - Conte : “Cosa dice Meloni? Dove sono i patrioti? Basta con la copertura politica di Netanyahu” - A proposito della guerra di Israele Conte aggiunge: “A Gaza c’è un sistematico sterminio della popolazione civile palestinese. Le aggressioni violente in Cisgiordania ormai non si contano più. “Cosa dice Giorgia Meloni, dove sono i ‘patrioti’?”. Io spero che anche coloro che non vogliono ancora vedere quello che sta succedendo, adesso aprano finalmente gli occhi: siamo di fronte ad attacchi che ... (Ilfattoquotidiano.it)

"Assassini". Pro-Palestina in piazza : inneggiano ad Hamas e insultano Meloni e Netanyahu - "La Palestina rappresenta gli esclusi nel mondo - dice al megafono un attivista -. "Siamo in piazza nonostante tutti i divieti anche per voi italiani- hanno detto gli organizzatori dal palco- perché anche il governo Meloni ci sta togliendo i nostri diritti. Da decenni i governi di centrodestra e centrosinistra limitano la libertà di sciopero e manifestazione- hanno continuato - Più avanza la ... (Iltempo.it)

Roma - in corso la manifestazione pro Palestina. Slogan contro Meloni e Netanyahu. FOTO - Fuori gli occupanti", ha urlato un attivista al megafono. A Piazzale Ostiense sono circa 5 mila i manifestanti che hanno sfidato il divieto della questura e stanno manifestando in favore del territorio palestinese. "La Palestina rappresenta gli esclusi nel mondo. Il 7 ottobre è iniziata la rivoluzione. (Tg24.sky.it)